Жуниньо не вернется в "Карабах"

Футболист бразильского клуба "Фламенго" Олавио Жуниньо продолжит карьеру в другом клубе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, 29-летний нападающий в январе перейдёт в мексиканский клуб "Пумас". Столичный клуб заплатит за трансфер бразильской стороне 5 миллионов евро. Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшие дни.

Отметим, что Олавио Жуниньо перешёл в "Фламенго" в январе этого года из азербайджанского "Карабаха".

Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном возвращении футболиста в агдамский клуб.