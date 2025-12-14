https://news.day.az/sport/1802343.html Жуниньо не вернется в "Карабах" Футболист бразильского клуба "Фламенго" Олавио Жуниньо продолжит карьеру в другом клубе. Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, 29-летний нападающий в январе перейдёт в мексиканский клуб "Пумас". Столичный клуб заплатит за трансфер бразильской стороне 5 миллионов евро. Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшие дни.
Жуниньо не вернется в "Карабах"
Футболист бразильского клуба "Фламенго" Олавио Жуниньо продолжит карьеру в другом клубе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, 29-летний нападающий в январе перейдёт в мексиканский клуб "Пумас". Столичный клуб заплатит за трансфер бразильской стороне 5 миллионов евро. Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшие дни.
Отметим, что Олавио Жуниньо перешёл в "Фламенго" в январе этого года из азербайджанского "Карабаха".
Ранее в СМИ появлялись слухи о возможном возвращении футболиста в агдамский клуб.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре