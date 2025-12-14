Установлена личность одного из стрелявших в Сиднее

Сотрудники полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс установили личность одного из мужчин, открывших огонь по людям на пляже в Сиднее.

Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что одним из стрелявших был Нарвид Акрам, который проживал в районе Бонниригг на юго-западе Сиднея.

Как указал ABC, полиция проводит обыск в его доме в рамках расследования нападения.