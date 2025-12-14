https://news.day.az/world/1802329.html Установлена личность одного из стрелявших в Сиднее - ФОТО Сотрудники полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс установили личность одного из мужчин, открывших огонь по людям на пляже в Сиднее. Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сотрудники полиции австралийского штата Новый Южный Уэльс установили личность одного из мужчин, открывших огонь по людям на пляже в Сиднее.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что одним из стрелявших был Нарвид Акрам, который проживал в районе Бонниригг на юго-западе Сиднея.
Как указал ABC, полиция проводит обыск в его доме в рамках расследования нападения.
