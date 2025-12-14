В США неизвестный открыл стрельбу в Брауновском университете

Не менее двух человек погибли, еще девять пострадали в результате стрельбы на территории Брауновского университета 13 декабря.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Президент США Дональд Трамп сначала заявил, что стрелявшего задержали, однако позже опроверг эту информацию.

В ФБР отметили, что поиски злоумышленника продолжаются.

В полиции Провиденса заявили, что пока не знают, связана ли стрельба с международным терроризмом.