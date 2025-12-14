https://news.day.az/world/1802247.html В США неизвестный открыл стрельбу в Брауновском университете - есть погибшие и пострадавшие Не менее двух человек погибли, еще 13 пострадали в результате стрельбы на территории Брауновского университета 13 декабря. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Президент США Дональд Трамп сначала заявил, что стрелявшего задержали, однако позже опроверг эту информацию. В ФБР отметили, что поиски злоумышленника продолжаются.
Не менее двух человек погибли, еще девять пострадали в результате стрельбы на территории Брауновского университета 13 декабря.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, Президент США Дональд Трамп сначала заявил, что стрелявшего задержали, однако позже опроверг эту информацию.
В ФБР отметили, что поиски злоумышленника продолжаются.
В полиции Провиденса заявили, что пока не знают, связана ли стрельба с международным терроризмом.
