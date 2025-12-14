Материнская смертность в Турции достигла исторического минимума

Коэффициент материнской смертности в Турции по итогам 2024 года опустился до исторического минимума - 11,5%.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр здравоохранения Турции Кемаль Мемишоглу, выступая в парламенте страны.

Он напомнил, что еще в 2002 году показатель материнской смертности в стране составлял 64 случая на 100 тыс. родов.

К.Мемишоглу указал также на снижение показателей младенческой смертности. "Из числа 1000 новорожденных в Турции в 2024 году в среднем зафиксировано 8,4 летальных исхода, что является самым низким показателем младенческой смертности за всю историю страны", - констатировал министр.

Глава ведомства рассказал парламентариям и о преобразованиях в системе здравоохранения Турции, отметив, что за последние два десятилетия число сотрудников медицинской отрасли страны выросло в пять раз - до 1,5 млн человек. "Количество докторов увеличилось с 92 тыс. до 234 тыс., а количество медсестер - с 113 тыс. до 334 тыс. человек", - указал министр.

За 23 года в Турции было отремонтировано 80% медучреждений страны.