Вечное достоинство Рашида Бейбутова: 110-летию великого артиста!

В Тифлисе 1920-х годов мальчика по имени Рашид знали не по фамилии. Его узнавали по голосу. Он пел во дворе - негромко, без сцены, без публики. Но разговоры обрывались, окна открывались, и кто-то обязательно говорил: "Этот мальчик будет певцом". Отец, известный ханенде Меджид Бейбутов не спешил поощрять сына. Он знал: голос - дар опасный, если не научить уважать его. Поэтому Рашид прежде всего учился слушать: мугам, тишину, дыхание. Позже он скажет, что понял это ещё тогда - пение начинается не с ноты, а с паузы...

Сегодня, 14 декабря, исполняется 110 лет со дня рождения народного артиста СССР, кавалера государственных премий и орденов, выдающегося исполнителя Рашида Бейбутова, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Рашид Меджид оглу Бейбутов родился 14 декабря 1915 года в Тифлисе - городе, где Восток и Запад не спорили, а сосуществовали. В их доме музыка не была профессией -она была образом жизни. Мугам, интонация, импровизация, культура дыхания - всё это стало для него естественным языком. Но наряду с этим он тянулся и к европейской музыкальной традиции. Именно это сочетание позже определит его уникальный стиль.

В 1930-е годы начинает профессиональную карьеру: работает в театре, выступает в музыкальных коллективах в Баку и других городах. Его мягкий, бархатный тенор с восточной окраской сразу выделялся. Но настоящий перелом случился в середине 1940-х. Когда вышел на экраны художественный фильм "Аршин мал алан", снятый в 1944 году Рзой Тахмасибом и Николаем Лещенко по одноимённой музыкальной комедии великого композитора Узеира Гаджибейли, Рашид Бейбутов не сразу осознал масштаб происходящего. Вечером после премьеры телефон в доме не умолкал. На следующий день у дверей собрались люди - не чиновники и не журналисты, а обычные зрители. Они хотели увидеть голос. В ту ночь он не спал, не от радости - от ответственности. Он понял: теперь его будут слушать не просто как артиста. Он станет образом - любви, Азербайджана, достоинства. Песни звучали во дворах, на свадьбах, на сценах домов культуры. Главная роль Аскера сделала Бейбутова символом утончённости и внутреннего благородства. Фильм был дублирован на 86 языков и показан в 136 странах мира. Только в СССР за полтора месяца проката фильм посмотрели 16 млн зрителей! При бюджете в 5 млн рублей фильм за два года проката принес казне 5 миллиардов рублей! И это без учета валютных поступлений. Более того, картина так понравилась Мао Цзэдуну, что он даже приказал снять в Китае местную версию. Творческий коллектив фильма был удостоен Сталинской премии, что в те годы считалось высшей премией в СССР.

Обладая обаянием и приятной внешностью, исполнитель снялся еще в нескольких художественных фильмах, среди которых такие культовые картины как "Любимая песня" (др. название - "Бахтияр"), "Тысяча первая гастроль" и т.д. Сценический аристократизм, большой артистический талант и обаяние, способность к пониманию любой национальной музыки принесли мастеру огромный успех, сопровождавший его на протяжении всей жизни.

В 1950-1970-е годы Рашид Бейбутов гастролирует по миру - от Европы и Ближнего Востока до Латинской Америки. Но главное было не в географии. Он принципиально учил языки стран, где выступал, и пел на фарси, турецком, хинди, урду, арабском, испанском. Для публики это было потрясением: артист из Азербайджана говорил с ними на их музыкальном языке. Однажды, во время гастролей в Индии зал был переполнен. Публика ждала экзотику - восточного певца из далёкого СССР.

И вдруг Бейбутов запел на хинди. В зале наступила пауза - та самая, о которой он знал с детства. А потом зрители встали. Для них это был не номер, а жест уважения. Он не приехал показать себя - он пришёл поговорить. После концерта один из местных музыкантов сказал: "Сегодня мы слушали не иностранца. Мы слушали гостя".

Несмотря на идеальный слух, Рашид Бейбутов очень бережно относился к творчеству, уделял особое внутренней передачи композиций. Считал, что зритель слышит не только музыку и вокал, но и состояние артиста. Однажды перед выходом на сцену он долго сидел за кулисами. Когда его спросили, всё ли в порядке, он ответил: "Голос есть. А правда ещё не пришла".

В 1966 году Рашид Бейбутов создал Азербайджанский государственный театр песни - проект, не имевший аналогов. Без громких деклараций он создал пространство, где песню не упрощали. Молодым исполнителям он говорил не о славе, а о вкусе и мере. Молодым исполнителям он говорил не о славе, а о вкусе и мере. Он мог остановить репетицию и спросить: "Ты поёшь красиво. А зачем?". Этот вопрос запоминали на всю жизнь.

Его отличали высокие человеческие качества, скромность, доброжелательность, почтение к мастерам. При всей мировой известности Рашид Бейбутов никогда не выходил на сцену первым, если рядом были старшие артисты. Даже когда афиши кричали его имя, он оставался человеком, который благодарил музыку, а не требовал аплодисментов. Он говорил: "Сцена не поднимает. Она проверяет". Перед выходом на сцену он часто молчал, сосредотачивался, словно настраивал не голос, а душу. Он верил, что песня - это форма служения, а не способ самоутверждения.

Имя Рашида Бейбутова занимает в истории азербайджанской культуры особое место. Это не просто выдающийся певец - это явление, в котором сошлись национальная традиция, редкий природный дар и личность большого масштаба. Его жизнь - это история человека, сумевшего превратить голос в культурную миссию. Музыкальные специалисты отмечали редкую особенность Рашида Бейбутова: он одинаково органично чувствовал себя в мугаме, оперной манере, эстрадной песне, лирической балладе. Он никогда не "давил" голосом, не стремился к эффектности. Его пение отличали интеллигентность, точность интонации и глубокая эмоциональная сдержанность. Именно эта внутренняя культура делала его исполнение особенно пронзительным.

Рашид Бейбутов ушёл из жизни 9 июня 1989 года. Его похоронили на Аллее почётного захоронения в Баку - среди тех, кто определил духовный облик нации. Одна из центральных улиц Баку носит имя Рашида Бейбутова, на этой же улице именем Рашида Бейбутова названы музыкальная школа № 2 и Государственный театр песни. В июне 2016 года в Баку перед зданием Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова установлен памятник.

После его ухода говорили: "Ушла эпоха". Но его уход не стал финалом. Голос Рашида Бейбутова продолжает жить - в записях, в фильмах, в памяти поколений. Он остаётся мерилом вкуса, стиля и подлинной музыкальной культуры. Сегодня его слушают те, кто не жил в его времени. И всё равно чувствуют - в этом голосе нет спешки, нет крика, нет суеты. Есть достоинство. Вечное!