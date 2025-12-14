Стрельбу в Сиднее объявили терактом

Нападение на людей на пляже Бондай в австралийском Сиднее - это теракт.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон.

"В связи с обстоятельствами произошедшего сегодня вечером я объявил это террористическим актом", - сказал он. 