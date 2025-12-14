https://news.day.az/world/1802333.html Стрельбу в Сиднее объявили терактом Нападение на людей на пляже Бондай в австралийском Сиднее - это теракт. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон. "В связи с обстоятельствами произошедшего сегодня вечером я объявил это террористическим актом", - сказал он.
Стрельбу в Сиднее объявили терактом
Нападение на людей на пляже Бондай в австралийском Сиднее - это теракт.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мал Лэньон.
"В связи с обстоятельствами произошедшего сегодня вечером я объявил это террористическим актом", - сказал он.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре