Торговый представитель Великобритании посетил Нахчыван

Специальный торговый представитель Великобритании по Азербайджану и Центральной Азии, член Палаты лордов лорд Джон Олдердайс, посетил Нахчыванскую Автономную Республику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на посольство Азербайджана в Лондоне, в рамках визита лорд Олдердайс ознакомился с городом, оценивая его стратегическую значимость на фоне расширяющихся региональных проектов, направленных на развитие транспортной и экономической связности.

Ранее мы сообщали, что 10 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял торгового посланника Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии по Азербайджанской Республике лорда Олдердайса.