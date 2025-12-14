https://news.day.az/world/1802327.html В Сиднее задержали третьего подозреваемого в стрельбе на пляже Третий человек задержан после стрельбы на пляже в Сиднее. Как передает Day.Az, об этом сообщило местное издание 9News. В публикации говорится, что задержанный является одним из предполагаемых стрелков. По словам репортера, мужчина добровольно сдался властям.
Комиссар полиции штата Новый Южный Уэльс Мел Лэньон сообщил в ходе пресс-конференции, что в результате стрельбы не выжили десять человек. При этом один из них является стрелком. По предварительным данным, 11 человек получили ранения. Второй стрелок находится в больнице в критическом состоянии.
Он добавил, что полиция оцепила территорию и начала изучать предметы, найденные в зоне стрельбы.
