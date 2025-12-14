https://news.day.az/world/1802285.html Таиландские истребители атаковали камбоджийский район - ВИДЕО Ранним утром воскресенья истребители F-16 ВВС Таиланда нанесли массированные удары по району Тхом Да в камбоджийской провинции Пурсат. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Боевые действия между Таиландом и Камбоджей продолжаются и на земле.
Таиландские истребители атаковали камбоджийский район - ВИДЕО
Ранним утром воскресенья истребители F-16 ВВС Таиланда нанесли массированные удары по району Тхом Да в камбоджийской провинции Пурсат.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Боевые действия между Таиландом и Камбоджей продолжаются и на земле.
