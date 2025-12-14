Таиландские истребители атаковали камбоджийский район

Ранним утром воскресенья истребители F-16 ВВС Таиланда нанесли массированные удары по району Тхом Да в камбоджийской провинции Пурсат.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Боевые действия между Таиландом и Камбоджей продолжаются и на земле.