В Баку пошел мокрый снег

По состоянию на 14 декабря, согласно данным Национальной гидрометеорологической службы, на большей части территории Азербайджана продолжается ветреная и осадочная погода.

Как передает Day.Az со ссылкой на службу, в ряде регионов наблюдается снег, а в Баку и на некоторых территориях Абшеронского полуострова выпадает мокрый снег.

Высота снежного покрова зафиксирована в Алтыагадже - 13 см, Лазе (Гусарский район) - 10 см, Халтане - 8 см, Шабране - 4 см, Губе - 3 см, а также в Гобустане, Кяльбаджаре, Лачыне, Гахе, Шахдаге и Губадлы - 1 см.

Количество выпавших осадков составило: в Хачмазе - 9 мм, в Шахбузе, Гобустане, Лянкяране, Астаре, Шеки, Огузе, Кюрдамире, Ярдымлы, Лерике и Джалилабаде - 1 мм.

В ряде районов наблюдается северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра местами достигает 28 м/с в Баку и на Абшеронском полуострове, 26 м/с - в Мингячевире, 20 м/с - в Нефтчале и 16 м/с - в Гедабее.