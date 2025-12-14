Британский телеведущий запретил посещать свой паб депутатам-лейбористам

Известный британский телеведущий Джереми Кларксон запретил всем депутатам, представляющим правящую Лейбористскую партию, посещать свой паб. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал на своей странице в социальной сети X, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я запретил вход в свой паб всем лейбористским членам парламента", - говорится в заявлении.

По словам телеведущего, он сделал исключение только для депутата Маркуса Кэмпбелла Сэворса, проголосовавшего против бюджета правительства и исключенного из лейбористской фракции.

Кларксон пошел на такой шаг в связи с ростом налогов в Соединенном королевстве. Решив ввести ограничения на посещение своего паба, он присоединился к общенациональной кампании "Нет лейбористским членам парламента", которую запустили недовольные повышением налогов владельцы питейных заведений.