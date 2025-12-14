https://news.day.az/world/1802325.html Уиткофф и Кушнер приехали в Берлин Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер прибыли в Берлин, где пройдут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по мирному плану. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Associated Press.
Уиткофф и Кушнер приехали в Берлин
Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер прибыли в Берлин, где пройдут переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским по мирному плану.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Associated Press.
"Уиткофф и Кушнер приехали в Берлин для переговоров, направленных на прекращение военного конфликта в Украине", - говорится в публикации.
