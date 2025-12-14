Картины Мунка ушли с молотка на крупном аукционе в Осло

На прошедшем в субботу в Осло крупном аукционе в Grev Wedels Plass Auksjoner (Аукционный дом Графа Веделя), посвященном творчеству Эдварда Мунка, было продано произведений искусства на общую сумму около 15 млн крон (около 1,4 млн долларов).

Как передает Day.Az, пять работ ушли с молотка по цене свыше 1 млн крон (около 93 тыс. долларов), что является редким результатом для норвежского аукционного рынка.

Самым дорогим лотом стала картина "Тёнсберг-фьорд", проданная за 2,8 млн крон (260 тыс. долларов). Новый международный рекорд был установлен и для работы "На мосту", которая при предварительной оценке до 800 тыс. крон (74 тыс. долларов) была продана за 1,25 млн крон (около 115 тыс. долларов).

Несмотря на высокий интерес, некоторые дорогостоящие произведения, включая цветную версию "Мадонны", не нашли покупателя во время торгов. Аукционный дом сообщил о продолжающихся переговорах, вследствие чего итоговая сумма продаж может увеличиться.

Аукцион привлек большое число коллекционеров и инвесторов, в том числе из-за рубежа. В этом году аукционный дом также отметил 25-летие проведения специализированных торгов работами Мунка, за время которых было реализовано более 700 произведений художника и установлено несколько международных рекордов.