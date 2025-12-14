Необычное признание в любви на "Торговой"

В одном из самых популярных мест для прогулок в Баку - на "Торговой" - видео с признанием в любви двух молодых людей вызвало большой интерес в социальных сетях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, на опубликованных кадрах запечатлены счастливые моменты влюбленных, которые привлекли внимание пользователей.

Свидетели события также проявили интерес и сняли происходящее на мобильные телефоны, после чего видео быстро распространилось в интернете.

Романтические кадры за короткое время получили широкое распространение и множество положительных откликов в соцсетях.