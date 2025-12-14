https://news.day.az/society/1802374.html Необычное признание в любви на "Торговой" - ВИДЕО В одном из самых популярных мест для прогулок в Баку - на "Торговой" - видео с признанием в любви двух молодых людей вызвало большой интерес в социальных сетях. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, на опубликованных кадрах запечатлены счастливые моменты влюбленных, которые привлекли внимание пользователей.
В одном из самых популярных мест для прогулок в Баку - на "Торговой" - видео с признанием в любви двух молодых людей вызвало большой интерес в социальных сетях.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, на опубликованных кадрах запечатлены счастливые моменты влюбленных, которые привлекли внимание пользователей.
Свидетели события также проявили интерес и сняли происходящее на мобильные телефоны, после чего видео быстро распространилось в интернете.
Романтические кадры за короткое время получили широкое распространение и множество положительных откликов в соцсетях.
