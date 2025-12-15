Культурное сотрудничество Азербайджана и Узбекистана с каждым годом обогащается

Культурное сотрудничество Азербайджана и Узбекистана с каждым годом наполняется и обогащается.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов в рамках церемонии открытия Дней культуры Узбекистана.

По его словам, нынешние Дни культуры отличаются расширенной программой и более широким географическим охватом.

"Сегодняшний день стал лишь началом обширной культурной программы, рассчитанной на целую неделю. Мы представили общую концертную программу для широкой аудитории", - отметил он.

Посол сообщил, что в церемонии открытия приняли участие представители государственных органов, парламентарии, главы и представители дипломатических миссий, а также ценители узбекской классической и современной музыки.

Он подчеркнул, что концертная программа была специально подготовлена для азербайджанской публики и отражает как древние культурные традиции, так и современные направления искусства.

"В программе представлена музыка и хореография различных регионов Узбекистана - от Самарканда и Бухары до Ташкента и Хорезма. Через репертуар, костюмы и сценические декорации демонстрируются широта и глубина нашей культуры", - сказал он.

По словам посла, наряду с узбекскими произведениями в программу были включены азербайджанские песни и танцы, что придало мероприятиям совместный характер.

Он отметил, что культурные события продолжатся в ближайшие дни. Так, во Дворце Гейдара Алиева выступит танцевальный коллектив "Навруз", а в Азербайджанской государственной филармонии состоится отдельный концерт оркестра.

Кроме того, 18 декабря узбекская делегация посетит город Физули, где для местных жителей будет представлена музыкально-танцевальная программа.

"Мы хотим порадовать весь Азербайджан и донести культуру Узбекистана не только до столичной публики, но и до регионов", - подчеркнул посол.