В Гарадаге цепная авария спровоцировала пробку

В Гарадагcком районе произошла цепная авария.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, в районе Гарадаг произошло столкновение автомобилей марок KIA Sportage, Range Rover, Changan, Volkswagen и BMW.

В результате аварии на дороге образовалась большая пробка. Водители и пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

На место происшествия были направлены сотрудники Государственной дорожной полиции и бригады скорой помощи.

По факту случившегося проводится расследование.