В Гарадаге цепная авария спровоцировала пробку - ФОТО - ВИДЕО
В Гарадагcком районе произошла цепная авария.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на APA, в районе Гарадаг произошло столкновение автомобилей марок KIA Sportage, Range Rover, Changan, Volkswagen и BMW.
В результате аварии на дороге образовалась большая пробка. Водители и пассажиры получили травмы различной степени тяжести.
На место происшествия были направлены сотрудники Государственной дорожной полиции и бригады скорой помощи.
По факту случившегося проводится расследование.
