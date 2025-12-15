Сколько в Азербайджане добывают золота и серебра?

В январе-ноябре текущего года в Азербайджане было добыто 2 815 кг золота.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем добычи золота увеличился на 248 кг, или на 9,7%. За одиннадцать месяцев прошлого года в стране было добыто 2 567 кг золота.

По состоянию на 1 декабря текущего года запасы готового золота в Азербайджане составили 155 кг.

В то же время за январь-ноябрь текущего года в стране было произведено 3 506 кг серебра, что на 441 кг, или на 14,4%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По состоянию на 1 декабря текущего года объем запасов готового серебра составил 885,3 кг.

Отмечается, что общий объем производства в добывающей промышленности за отчетный период составил 34,8 млрд манатов, что на 2,3% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.