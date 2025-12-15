https://news.day.az/hitech/1802391.html В Дубае создали крупнейший "Тетрис" в истории - ВИДЕО В Дубае в рамках Red Bull Tetris World Final состоялось масштабное шоу с участием около 4 тыс. дронов, более 2,8 тыс. из которых реагировали на действия игроков в режиме реального времени. Как сообщает Day.Az, мероприятие было приурочено к 40-летию игры "Тетрис" и установило рекорд как самая крупная уличная инсталляция "Тетриса".
В Дубае создали крупнейший "Тетрис" в истории - ВИДЕО
В Дубае в рамках Red Bull Tetris World Final состоялось масштабное шоу с участием около 4 тыс. дронов, более 2,8 тыс. из которых реагировали на действия игроков в режиме реального времени.
Как сообщает Day.Az, мероприятие было приурочено к 40-летию игры "Тетрис" и установило рекорд как самая крупная уличная инсталляция "Тетриса".
В турнире приняли участие чемпионы из 60 стран. Победителем соревнований стал 19-летний студент из Турции, который стал первым чемпионом мира по этой игре.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре