Минобороны предупредило население
В период с 15 по 19 декабря вблизи полигона "Пирекешкюль", а также на территории Агдеринского района, будут проведены работы по уничтожению боеприпасов, срок эксплуатации которых истёк и которые признаны непригодными к дальнейшему использованию.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, мероприятия будут осуществляться в плановом порядке с соблюдением всех мер безопасности.
В оборонном ведомстве также обратились к гражданам с просьбой сохранять спокойствие и не беспокоиться из-за возможных звуков взрывов, подчеркнув, что угрозы для населения нет.
