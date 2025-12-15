Болгария нарастила импорт газа из Азербайджана

В январе-октябре текущего года из Азербайджана в Болгарию было экспортировано 1,589 млрд кубометров природного газа на сумму 576,8 млн долларов США.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по статистике Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем экспорта в стоимостном выражении увеличился на 79,1 млн долларов США, или на 16%, а в физическом выражении - на 37 млн кубометров, или на 2,4%.

В целом за январь-октябрь 2025 года из Азербайджана за рубеж было экспортировано 20,649 млрд кубометров природного газа. Общая стоимость экспорта составила 7,418 млрд долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это означает рост в стоимостном выражении на 569,3 млн долларов США, или на 8,3%, при снижении объемов экспорта на 690,003 млн кубометров, или на 3,2%.

В то же время за первые десять месяцев текущего года в Азербайджан было импортировано 252,158 млн кубометров природного газа на сумму 39,151 млн долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель сократился в стоимостном выражении на 40,2 млн долларов США, или в два раза, а в физическом выражении - на 243,6 млн кубометров, или на 49,1%.