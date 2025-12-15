https://news.day.az/popularblog/1802442.html Автомеханик в Баку удивлен найденным в автомобиле BYD - ВИДЕО В социальных сетях распространились видеокадры, связанные с китайским автомобилем, которые вызвали широкий интерес пользователей. Как сообщает Day.Az, мастер, снявший и опубликовавший видео, заявил, что металл кузова китайского автомобиля настолько тонкий, что его можно согнуть одним пальцем.
По его словам, автомобиль, показанный в ролике, относится к марке BYD. Отмечается, что это не первое видео, распространяемое в сети, в котором поднимается вопрос качества металла автомобилей данной марки.
