В Азербайджане утверждена "Национальная программа стандартизации на 2026-2028 годы"

Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) при Государственном агентстве по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, утвердил "Национальную программу стандартизации на 2026-2028 годы".

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Госагентство.

Проект программы сформирован в соответствии с Законом Азербайджанской Республики "О стандартизации", а также "Правилами формирования и внесения изменений в Национальную программу стандартизации", утвержденными Постановлением № 285 Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 27 мая 2024 года, с учетом соответствующих отзывов и предложений более чем 50 государственных и частных организаций.

При разработке "Национальной программы стандартизации на 2026-2028 годы" учитывались эталонные стандарты, которые должны быть приняты для выполнения основных требований технических регламентов, соответствующих нормативно-правовых актов, планов работы технических комитетов по стандартизации, а также разработка государственных стандартов на основе нормативных документов международных и региональных организаций по стандартизации, результатов современных научно-технических исследований и стратегии социально-экономического развития страны в целом.

Документ предусматривает разработку новых стандартов, способствующих применению современных технологий и решений во всех сферах экономики, а также обеспечивающих производство безопасных, качественных и конкурентоспособных товаров и услуг. Для реализации поставленных целей в рамках рассматриваемой программы в течение трех лет планируется принять в общей сложности до 3 тысяч государственных стандартов.

Данная программа охватывает следующие важные стратегические области: услуги, туризм, охрана окружающей среды, охрана труда и техника безопасности, метрология и испытания, механические и гидравлические системы, энергетика и электротехника, информационные технологии и телекоммуникации, транспорт и транспортная инфраструктура, ювелирные изделия, упаковка, текстильная и кожевенная промышленность, пищевая промышленность и сельское хозяйство, химическая промышленность, горнодобывающая промышленность, нефтяная промышленность и смежные технологии, металлургия и машиностроение, деревообработка и мебельная промышленность, стекольная и керамическая промышленность, резиновая и пластмассовая промышленность, бумажная и картонная промышленность, лакокрасочная промышленность и производство цветных металлов, строительные материалы, строительство и гражданское строительство, детские товары и др.

Ознакомиться с текстом "Национальной программы стандартизации на 2026-2028 годы" можно на официальном сайте Азербайджанского института стандартизации: https://azstand.gov.az/az/standartlasdirma-uzre-milli-program