Центробанк объявил профицит текущего баланса Азербайджана за 9 месяцев 2025 г.

Первые 9 месяцев 2025 года были благоприятными для азербайджанской экономики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на брифинге, посвященном обнародованию платежного баланса.

"За этот период в текущем операционном балансе сформировался профицит в размере 3 миллиардов долларов. что составляет 5,4% валового внутреннего продукта (ВВП)", - сказал он.

