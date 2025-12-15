В районах будет ливень

В районах Азербайджана с 16 декабря до дневных часов 17 декабря в некоторых местах ожидается периодически дождливая погода, в горных районах прогнозируется снег. Местами осадки могут носить ливневый характер.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечается, что ночью и утром в отдельных горных районах ожидается гололедица на дорогах.

Также вероятно повышение уровня воды в реках, в частности в некоторых реках, протекающих по территориям Куба-Хачмазского и Лянкяран-Астаринского регионов.

