В Верховный суд Нахчывана назначен председатель

Аида Али гызы Гусейн назначена председателем Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим.

Данное распоряжение вступает в силу со дня его подписания.