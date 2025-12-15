https://news.day.az/officialchronicle/1802535.html В Верховный суд Нахчывана назначен председатель - РАСПОРЯЖЕНИЕ Аида Али гызы Гусейн назначена председателем Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим. Данное распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
В Верховный суд Нахчывана назначен председатель - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Аида Али гызы Гусейн назначена председателем Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение в связи с этим.
Данное распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
