Владельцы дипломатических и служебных паспортов Азербайджана и Доминиканы освобождаются от визовых требований
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Доминиканской Республики об освобождении владельцев дипломатических и служебных/официальных паспортов от визовых требований".
Согласно закону, утверждено указанное Соглашение, подписанное 24 сентября 2025 года в Нью-Йорке.
