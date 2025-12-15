Volkswagen впервые закроет завод в Германии спустя почти 90 лет

Автопроизводитель Volkswagen закроет один из своих заводов в Дрездене.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет Financial Times (FT).

"Volkswagen закроет cо вторника производство автомобилей на своем заводе в Дрездене", - говорится в публикации.

Отмечается, что компания пошла на такие меры впервые за 88-летнюю историю автомобильного производства. Завод закроют в рамках сокращения 35 тысяч сотрудников Volkswagen в ФРГ.

Авторы публикации подчеркивают, что решение было связано с финансовыми трудностями из-за падения продаж в Китае и Европе. Еще одной причиной стали высокие импортные тарифы со стороны США.

Как отметил аналитик Bernstein Стивен Рейтман, VW пытается сократить расходы и увеличить операционную прибыль.