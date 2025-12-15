https://news.day.az/officialchronicle/1802536.html Сотрудникам МЧС Азербайджана присвоены высшие воинские и высшие специальные звания - РАСПОРЯЖЕНИЕ Сотрудникам министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики присвоены высшие воинские и высшие специальные звания. Как сообщает в понедельник Trend, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке Новость обновляется
Сотрудникам МЧС Азербайджана присвоены высшие воинские и высшие специальные звания - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Сотрудникам министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики присвоены высшие воинские и высшие специальные звания.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
