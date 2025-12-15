Сотрудникам МЧС Азербайджана присвоены высшие воинские и высшие специальные звания

Сотрудникам министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики присвоены высшие воинские и высшие специальные звания.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется