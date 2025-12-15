В Азербайджане трагически погиб тренер

Тренер Федерации легкой атлетики Азербайджана (ФАА) по Губинскому региону, преподаватель в Губинском учебно-тренировочном комплексе Вугар Атаев трагически погиб.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на ФАА, он скончался у себя дома, отравившись угарным газом.