В Азербайджане трагически погиб тренер Тренер Федерации легкой атлетики Азербайджана (ФАА) по Губинскому региону, преподаватель в Губинском учебно-тренировочном комплексе Вугар Атаев трагически погиб. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на ФАА, он скончался у себя дома, отравившись угарным газом.
В Азербайджане трагически погиб тренер
Тренер Федерации легкой атлетики Азербайджана (ФАА) по Губинскому региону, преподаватель в Губинском учебно-тренировочном комплексе Вугар Атаев трагически погиб.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на ФАА, он скончался у себя дома, отравившись угарным газом.
