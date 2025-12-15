Названы 10 самых надежных автомобилей в истории

Портал TopSpeed провел исследование и опубликовал список из 10 самых надежных автомобилей в истории, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, на первом месте находится седан Toyota Camry 2015 модельного года, надежность которого оценивается в 90 баллов из 100 возможных. Второе место в рейтинге самых надежных автомобилей на рынке занял Lexus ES того же 2015 года, оцененный экспертами в 89 баллов из 100 возможных. Замкнул тройку Toyota Corolla 2007 года выпуска с рейтингом надежности 88 баллов из 100.

В топ-10 самых надежных автомобилей в истории вошли также Honda Accord 2007 года, Toyota RAV4 2018 года, Mazda MX-5 Miata 2019 года, Lexus GX 2021 года, Toyota Prius 2022 года, Mazda CX-9 2022 года и Subaru Legacy.