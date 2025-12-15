https://news.day.az/hitech/1802617.html Появились первые кадры полета китайского ударного беспилотника CH-7 - ВИДЕО Опубликовано первое видео полета китайского многоцелевого беспилотного боевого дрона CH-7. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Ударно-разведывательный беспилотник имеет длину 10 метров при размахе крыльев 22 метра. БПЛА оснащен одним турбовентиляторным двигателем с плоским соплом.
