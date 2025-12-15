Появились первые кадры полета китайского ударного беспилотника CH-7

Опубликовано первое видео полета китайского многоцелевого беспилотного боевого дрона CH-7.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Ударно-разведывательный беспилотник имеет длину 10 метров при размахе крыльев 22 метра. БПЛА оснащен одним турбовентиляторным двигателем с плоским соплом. Крейсерская скорость - до 0,6 Маха (более 700 км/ч), максимальная скорость - до 0,75 Маха (более 900 км/ч).

Максимальная высота полета - до 13000 метров, максимальная продолжительность полета порядка 15 часов, заявленная дальность полета - до 2000 км, максимальный взлетный вес - 13 тонн.