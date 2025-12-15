В Азербайджане оцифровывается импортно-экспортная, транзитная и транспортно-логистическая деятельность

В Азербайджане оцифровывается деятельность в сферах импорта-экспорта, транзита, транспорта и логистики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ в связи с этим.

Согласно указу, в соответствии с указом будет создана информационная система "Единое окно" с целью совершенствования государственного механизма регулирования внешней торговли, эффективной координации деятельности государственных органов (учреждений), создания полностью цифровой среды на основе единого входа для операций по импорту-экспорту, транзиту, транспорту и логистике, а также внедрения системы "умного" управления потоками грузов.

В связи с осуществлением внешнеторговой деятельности в рамках системы обеспечивается следующее:

- подача необходимых документов, включая коммерческие и транспортные документы;

- составление необходимых документов и информации о транспортных средствах и перевозимых товарах в электронном виде;

- предоставление информации о процедурах пересечения границы, правилах и условиях перевозки, а также прием и обработка обращений пользователей;

- заключение договоров на перевозку грузов в электронном виде, а также предоставление заключенных договоров;

- отслеживание перевозимых грузов по всему маршруту;

- осуществление платежей, а также получение статистической информации, связанной с данной деятельностью.

Владельцем системы является Кабинет Министров, а оператором - Министерство цифрового развития и транспорта.

С полным текстом указа можно ознакомиться перейдя по ссылке.