В Азербайджане оцифровывается импортно-экспортная, транзитная и транспортно-логистическая деятельность - УКАЗ
В Азербайджане оцифровывается деятельность в сферах импорта-экспорта, транзита, транспорта и логистики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ в связи с этим.
Согласно указу, в соответствии с указом будет создана информационная система "Единое окно" с целью совершенствования государственного механизма регулирования внешней торговли, эффективной координации деятельности государственных органов (учреждений), создания полностью цифровой среды на основе единого входа для операций по импорту-экспорту, транзиту, транспорту и логистике, а также внедрения системы "умного" управления потоками грузов.
В связи с осуществлением внешнеторговой деятельности в рамках системы обеспечивается следующее:
- подача необходимых документов, включая коммерческие и транспортные документы;
- составление необходимых документов и информации о транспортных средствах и перевозимых товарах в электронном виде;
- предоставление информации о процедурах пересечения границы, правилах и условиях перевозки, а также прием и обработка обращений пользователей;
- заключение договоров на перевозку грузов в электронном виде, а также предоставление заключенных договоров;
- отслеживание перевозимых грузов по всему маршруту;
- осуществление платежей, а также получение статистической информации, связанной с данной деятельностью.
Владельцем системы является Кабинет Министров, а оператором - Министерство цифрового развития и транспорта.
