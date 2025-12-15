Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям

Награждены сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, за отличия при исполнении служебных обязанностей награждены ряд сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

Новость обновляется