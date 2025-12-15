https://news.day.az/officialchronicle/1802540.html Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Награждены сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.
Согласно распоряжению, за отличия при исполнении служебных обязанностей награждены ряд сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
