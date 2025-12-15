Утверждено соглашение о сотрудничестве в области защиты промышленной собственности между Азербайджаном и Казахстаном

Утверждено соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в указе Президента Ильхама Алиева об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Казахстан о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности".

Соглашение было подписано 21 октября 2025 года в Астане.

После вступления в силу соглашения, указанного в части 1 настоящего указа, Агентство интеллектуальной собственности Азербайджанской Республики должно обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить в правительство Республики Казахстан уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления соглашения в силу.