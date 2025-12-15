Французский Лувр закрыли

Французский Лувр в понедельник, 15 декабря, закрыли из-за забастовки сотрудников музея. Об этом сообщается на сайте учреждения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В связи с забастовкой музей в настоящее время закрыт. Приносим извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

Газета Le Monde со ссылкой на профсоюзы пишет, что сотни работников на собрании в музее единогласно высказались за проведение забастовки на один день, а некоторые сотрудники и вовсе призывают к бессрочной.