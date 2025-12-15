Между Азербайджаном и Мальдивами введен безвизовый режим

Владельцы общегражданских паспортов Азербайджана и Мальдив взаимно освобождены от визовых требований.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал Закон о ратификации "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении от визовых требований владельцев общегражданских паспортов".

Согласно закону, ратифицировано указанное соглашение, подписанное 24 сентября 2025 года в Нью-Йорке.