Между Азербайджаном и Мальдивами введен безвизовый режим
Владельцы общегражданских паспортов Азербайджана и Мальдив взаимно освобождены от визовых требований.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал Закон о ратификации "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Мальдивской Республики о взаимном освобождении от визовых требований владельцев общегражданских паспортов".
Согласно закону, ратифицировано указанное соглашение, подписанное 24 сентября 2025 года в Нью-Йорке.
