Визовый режим между Азербайджаном и Суринамом частично отменен.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Суринам об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований".

Согласно закону, утверждено "Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Суринам об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований", подписанное в Нью-Йорке 22 сентября 2025 года.