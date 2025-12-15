https://news.day.az/world/1802505.html В Турции успешно испытали систему ASELFLIR-600 - ВИДЕО Турецкая электрооптическая система ASELFLIR-600 в ходе испытаний продемонстрировала возможности дальнего наблюдения, обеспечив чёткую съёмку на дистанции до 200 км. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
