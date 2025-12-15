https://news.day.az/azerinews/1802532.html Azərbaycanla Cibuti arasında diplomatik və xidməti pasport sahibləri viza tələblərindən azad edilib Azərbaycanla Cibuti arasında diplomatik və xidməti pasport sahibləri viza tələblərindən azad edilib. Day.Az AZƏRTAC-a istinadən bildirir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Qanun imzalayıb.
Sərəncama əsasən, 2025-ci il sentyabrın 23-də Nyu-York şəhərində imzalanmış "Azərbaycan Respublikası Hökuməti ilə Cibuti Respublikası Hökuməti arasında diplomatik və xidməti pasport sahiblərinin viza tələblərindən azad edilməsi haqqında Saziş" təsdiq edilib.
