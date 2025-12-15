ЦБА обнародовал доход от рынка ценных бумаг

За первые 9 месяцев текущего года азербайджанские учреждения, предприятия и организации получили доход от рынка ценных бумаг в размере 750 миллионов долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил директор Департамента статистики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Самир Насиров на брифинге, посвященном обнародованию платежного баланса.

Он отметил, что этот показатель на 7,45% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Во многих случаях, обсуждая баланс капитальных и финансовых потоков, мы отмечаем рост портфеля наших инвестиционных активов. Хотя это и попадает в отрицательный баланс капитальных и финансовых потоков, это приносит достаточное финансирование в азербайджанскую экономику через баланс первичных доходов в последующие периоды", - подчеркнул С. Насиров.