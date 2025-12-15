В Азербайджане есть потребность в просвещенных религиозных деятелях

В Азербайджане есть острая потребность в просвещенных религиозных деятелях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Гюндуз Исмаилов в ходе конференции на тему "Культура религиозного мышления: педагогические перспективы" в Баку.

По его словам, сегодня наиболее обсуждаемые темы в обществе - это религиозные темы:

"В азербайджанском обществе знания о религии поступают из семьи, средств массовой информации, от случайных людей и мулл, проводящих траурные церемонии. В основном информация поступает из этих трех источников".

Он отметил, что не все семьи обладают достаточным уровнем религиозных знаний, а надежность случайных источников вызывает сомнения. Кроме того в социальных сетях нередко распространяется дезинформация о религии.

"Сегодня в Азербайджане достаточно знающих религиозных деятелей. Но не все из тех, кто проводит религиозные церемонии, являются компетентными. Нам крайне необходимы специалисты с религиозным мировоззрением и знаниями.

Наиболее надежным источником для получения религиозных знаний могут быть образование и школа. Образовательные учреждения являются самым перспективным инструментом в борьбе с религиозным радикализмом, суевериями, сектантством и в продвижении национально‑духовных ценностей", - сказал Г.Исмаилов.