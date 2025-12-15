В Азербайджане внедряют крупнейшие в СНГ батарейные системы хранения энергии

Крупнейшие в пространстве СНГ центры аккумуляторных систем хранения энергии (BESS - Battery Energy Storage Systems) будут введены в эксплуатацию в Абшеронском и Агдашском районах Азербайджана в ближайшие месяцы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на ОАО "Азерэнержи".

В Азербайджане процесс создания масштабных BESS, реализуемый компанией "Азерэнержи" для активного развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), продолжается ускоренными темпами. Эти объекты, крупнейшие в СНГ по мощности и энергоёмкости, строятся на подстанциях 500 кВ "Абшерон" вблизи столицы и 220 кВ "Агдаш" в центральной части страны.

Для центров общей мощностью 250 мегаватт и энергоёмкостью 500 мегаватт-часов первая партия BESS уже доставлена в страну. Оборудование, изготовленное по специальному заказу на заводе Great Power в Китае, после погрузки на суда прошло через Тихий океан, Индийский океан, Красное море, Суэцкий канал, Средиземное море и Эгейское море, после чего было доставлено в турецкий порт Гемлик, а затем по суше - через территорию Турции и Грузии - в Азербайджан. Каждая система весит 36 тонн и была транспортирована с усиленным сопровождением до мест установки. В настоящее время в страну ввезено 15 процентов оборудования, оставшиеся 85 процентов планируется доставить и смонтировать до апреля.

Отметим, что создание BESS компанией "Азерэнержи" имеет стратегическое значение с точки зрения повышения устойчивости энергосистемы, поддержания стабильности частоты, балансирования переменной генерации на объектах ВИЭ, покрытия пиковых нагрузок, сглаживания графика нагрузки в часы снижения выработки солнечной энергии, а также восстановления энергосистемы с нуля в аварийных ситуациях. Эти системы, наряду с укреплением энергетической независимости Азербайджана, обеспечат надёжную работу национальной энергосети как в параллельном режиме с соседними странами, так и в автономном режиме.