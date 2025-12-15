https://news.day.az/world/1802456.html Громкие протесты в Чили после президентских выборов - ВИДЕО После поражения на президентских выборах кандидата от Коммунистической партии Чили Жанетты Хара члены молодёжного движения "Примера Линеа" вышли на улицы, протестуя против победы Хосе Антонио Каста, открыто поддерживающего чилийского диктатора Пиночета, передает Day.Az.
Чилийская полиция задействовала водомёты и бронетранспортеры для подавления насилия.
