Мбаппе до трех голов сократил отставание от рекорда Роналду в "Реале"

Французский нападающий Килиан Мбаппе забил свой 56-й гол за "Реал" в 2025 году. Футболист отличился в матче 16-го тура чемпионата Испании с "Алавесом" (2:1), сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz.

Таким образом, Мбаппе до трех голов сократил отставание от рекорда Криштиану Роналду по голам за "Реал" за календарный год. В 2013 году португалец забил 59 голов.

До конца 2025 года "Реалу" предстоит провести еще две матча - с "Талаверой" в Кубке Испании и "Севильей" в чемпионате страны.

В нынешнем сезоне француз принял участие в 25 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 27 голов и четыре результативные передачи.

Ранее мы сообщали, что Мбаппе вошел в топ-10 лучших бомбардиров календарного года.