В Праге представили сборник чешской классики на азербайджанском языке

В центре Праги, в Азербайджанском культурном доме прошла презентация новой книги - "Классические чешские рассказы" в переводе на азербайджанский язык. Проект был инициирован редакторами книги - доцентом философского факультета Карлова университета Иваной Боздьеховой и дипломатом и писателем Ярославом Олшой.

Как передает Day.Az, книга была издана при поддержке Министерства культуры Чехии и посольства Чехии в Азербайджане. Переводчик книги Шебнем Асадова - преподаватель азербайджанского языка в воскресной школе Азербайджанского культурного дома в Праге.

Посол Азербайджана в Чехии Яшар Алиев поздравил всех участников проекта с изданием новой книги, отметив ее значимость в культурной дипломатии.

"Для нас была большая честь организовать эту презентацию в стенах нашего Азербайджанского культурного дома и познакомиться с современными классиками, в числе которых и легендарный Мартин Вопиенко", - подчеркнула руководитель Азербайджанского культурного дома Лейла Бегим.

Вечер модерировала Ивана Боздьехова, которая цитировала классиков, читала стихи, провела короткое бриф-интервью с Мартином Вопиенко и Юлией Новаковой.

Ярослав Олша в своей речи отметил: "Будучи послом во многих странах, я понял одно, что самое значительное, что ты можешь сделать в области культуры, находясь в стране всего 4 года, это издать книгу. Концерт ты проводишь один раз, срок жизни его недолог, а изданная книга живет вне времени".

Ивана Боздьехова в своем выступлении подчеркнула, что сборник имеет историческое значение: "Это первый в истории прямой перевод с чешского языка на азербайджанский: до сих пор азербайджанские читатели знакомились с произведениями чешской литературы преимущественно в переводах через другие языки, главным образом через русский. Целью редакторов было отобрать репрезентативные произведения, иллюстрирующие художественное многообразие и оригинальность чешской литературы. В текстах 14 различных авторов - от второй половины XIX века до современности - антология предлагает своеобразный калейдоскоп, призванный передать представление о чешской культуре и мышлении, одновременно оставляя читателю свободу индивидуальной интерпретации. В сборник вошли выдающиеся и международно признанные писатели, такие как Ярослав Гашек (1883-1923), автор всемирно известного юмористического романа "Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны", Франц Кафка (1883-1924) и Карел Чапек (1890-1938)".

Напомним, что первая презентация книги прошла в Баку, в посольстве Чехии в Азербайджане.