Рождественская ярмарка «Зимняя сказка» пройдет в Ханкенди

31 декабря в Ханкенди состоится праздничная ярмарка "Зимняя сказка", приуроченная к Дню солидарности азербайджанцев и Новому году.

Как передает Day.Az, ярмарка начнется 27 декабря на площади "Победа" и продлится до 5 января. Мероприятие проводится во второй раз при поддержке специального представителя Президента Азербайджанской Республики и организуется Службой восстановления, строительства и управления. В ярмарке примут участие как предприятия и компании, так и индивидуальные участники.

По информации отдела по связям с общественностью Службы восстановления, строительства и управления, 29 декабря в Ханкенди пройдет праздничный концерт, а 31 декабря ожидается грандиозный фейерверк.