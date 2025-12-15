Сегодня мир впервые отмечает Всемирный день тюркских языков

Сегодня, 15 декабря международное сообщество впервые отмечает Всемирный день тюркской языковой семьи. Решение о его учреждении было принято на 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, проходившей 3 ноября в Самарканде.

Дата Всемирного дня тюркской языковой семьи приурочена к дню в 1893 году, когда датский ученый Вильгельм Томсен расшифровал Орхонские надписи - самые ранние письменные памятники, раскрывающие общие корни тюркских языков. Инициатива учреждения такого Дня принадлежит Азербайджану, Казахстану, Кыргызстану, Турции и Узбекистану. Инициатива получила поддержку 21 страны и стала официальной датой, отмечаемой ЮНЕСКО. Цель нового праздника - укрепление международного сотрудничества в области лингвистических исследований, образования и культурного обмена, а также содействие культурному диалогу и взаимопониманию между народами.

Орхонские надписи (или Гектюркские надписи) это произведения, написанные тюрками с помощью орхонского алфавита, первого известного алфавита древних тюрок Орхонские надписи дают сведения о грамматической структуре тюркского языка в историческом процессе и изменении этой структуры, а также важные сведения о понимании государства и управления тюрками, их культурных элементах, их отношениях с соседями и соплеменниками, общественной жизни.

Орхонские памятники в основном хранятся в музеях и хранилищах столицы Монголии - Уланбатора и административных округов. Некоторые крупные памятники остаются на тех местах, где они были найдены.

Как отмечал ранее в беседе с Day.Az азербайджанский историк и политолог Ризван Гусейнов, сегодня мы видим как стремительно меняется отношение к тюркским языкам, истории и традициям тюрков. В противоположность прежним временам, мы становимся свидетелями того, как тюркский фактор, тюркская геополитика и роль тюркских стран в глобальных процессах вынуждают проявлять больший интерес к тюркскому наследию и истории, подчеркнул историк. Значение Орхонских надписей очень велико, подчеркнул наш собеседник. Они содержат информацию о блистательной истории тюркских государств, о причинах их ослабления и падения.

"В этом контексте отрадно, что ЮНЕСКО приняло такое решение. Тюркская культура является неотъемлемой частью мировой цивилизации, и тюрки напрямую не только участвовали, но и возглавляли значительную часть событий в истории Евразии. Игнорирование тюркского фактора, наследия, опыта не позволяет полностью и объемно понять исторические процессы, в том числе значительную роль тюркских народов и государств в истории человеческой цивилизации. Опыт тюркской государственности, управления и создания справедливого общества до сих пор никем не повторен", - сказал Ризван Гусейнов.