ЮНЕСКО учредило Всемирный день тюркских языков

На 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся 3 ноября в Самарканде, было принято решение провозгласить 15 декабря Всемирным днем тюркской языковой семьи, который будет отмечаться ежегодно.

Как сообщили в Национальной комиссии Азербайджанской Республики по делам ЮНЕСКО, выбранная дата связана с днем 1893 года, когда датский ученый Вильгельм Томсен расшифровал орхонские надписи - самые ранние письменные памятники, раскрывающие общие корни тюркских языков, передает Day.Az.

Генеральная конференция ЮНЕСКО, созываемая раз в два года, объединяет представителей 194 государств - членов организации для определения глобальных приоритетов в области образования, науки, культуры и коммуникации. 43-я сессия, проходящая в этом году в Самарканде, посвящена вопросам продвижения межкультурного диалога, сохранения культурного наследия и устойчивого развития посредством международного сотрудничества.