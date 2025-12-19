Скончался известный исполнитель мейханы

Как передает Day.Az, об этом сообщили его близкие.

Напомним, что в марте 2017 года у Агакерима произошло кровоизлияние в мозг. С того времени у исполнителя возникли серьезные проблемы со здоровьем.