https://news.day.az/society/1803724.html

Скончался известный исполнитель мейханы

Скончался известный Агакерим. Как передает Day.Az, об этом сообщили его близкие. Напомним, что в марте 2017 года у Агакерима произошло кровоизлияние в мозг. С того времени у исполнителя возникли серьезные проблемы со здоровьем.