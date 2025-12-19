https://news.day.az/society/1803724.html Скончался известный исполнитель мейханы Скончался известный Агакерим. Как передает Day.Az, об этом сообщили его близкие. Напомним, что в марте 2017 года у Агакерима произошло кровоизлияние в мозг. С того времени у исполнителя возникли серьезные проблемы со здоровьем.
