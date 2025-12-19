Дни культуры Узбекистана в Азербайджане завершились в Физули красочной концертной программой

В городе Физули состоялся торжественный заключительный концерт, посвящённый Дням культуры Узбекистана в Азербайджане, сообщили Day.Az в пресс-службе министерства культуры.

Обширная концертная программа была представлена в средней общеобразовательной школе № 1 города Физули имени Мирзы Улугбека, построенной в 2023 году и подаренной Республикой Узбекистан.

Вначале гости ознакомились со школой. Было отмечено, что в учебном заведении на 960 ученических мест, торжественно открытом Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, созданы все необходимые условия для организации учебного процесса на высоком уровне.

Затем в актовом зале школы началась концертная программа с участием мастеров узбекского искусства.

Концерт посетили первый заместитель министра культуры Узбекистана Бахадур Ахмедов, заместитель министра культуры Азербайджана Мурад Гусейнов, а также жители города Физули.

На сцене выступили Национальный танцевальный ансамбль "Навруз", ансамбль "Макам" имени Юнуса Раджаби, а также известные исполнители, представившие зрителям яркие музыкальные и танцевальные номера. Исполнение заслуженной артисткой Узбекистана Мохичехрой Шомуродовой азербайджанской народной песни "Кüçələrə su səpmişəm" было встречено продолжительными аплодисментами. Кроме того, глубокое впечатление на зрителей произвели музыкально-хореографические композиции, подготовленные по мотивам произведений "Фархад и Ширин", "Лейли и Меджнун", "Семь красавиц", "Искендернаме" из "Хамсы".

Проведение очередных Дней культуры Узбекистана в Азербайджане стало наглядным свидетельством прочных уз дружбы и братства между Азербайджаном и Узбекистаном. Общность исторических корней, духовных ценностей и культурного наследия двух народов находит своё яркое отражение в подобных мероприятиях, укрепляя взаимопонимание между государствами. Эти культурные инициативы служат важным вкладом в дальнейшее развитие стратегического партнёрства, содействуют сближению народов и открывают новые страницы в летописи азербайджано-узбекской дружбы, основанной на взаимном уважении и братской солидарности.